В Шереметьево ввели временные ограничения из-за плана "Ковер"

Отмечается, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков.