В Шереметьево ввели временные ограничения из-за плана "Ковер" - РИА Новости, 18.11.2025
18:49 18.11.2025 (обновлено: 18:57 18.11.2025)
В Шереметьево ввели временные ограничения из-за плана "Ковер"
В Шереметьево ввели временные ограничения из-за плана "Ковер"
Временные ограничения в связи с введением плана "Ковер" введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. РИА Новости, 18.11.2025
В Шереметьево ввели временные ограничения из-за плана "Ковер"

Ограничения в связи с введением плана "Ковер" ввели в аэропорту Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Вид на аэропорт Шереметьево
Вид на аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на аэропорт Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Временные ограничения в связи с введением плана "Ковер" введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением сигнала "Ковёр". В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков.
Как отмечает авиагавань, ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
ПВО сбила еще один дрон, летевший на Москву
ПВО сбила еще один дрон, летевший на Москву
© 2025 МИА «Россия сегодня»
