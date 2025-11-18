"Шанинку" лишили аккредитации по нескольким направлениям

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор по результатам проверки лишил "Шанинку" образовательной аккредитации по ряду направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что запрет на осуществление образовательной деятельности коснулся таких направлений, как "Психология", "Менеджмент" и "Социология".

В апреле ведомство провело внеплановую выездную проверку вуза из-за истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки ноября 2024 года.

Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и запретил прием в образовательную организацию сроком на один год. Повторная проверка показала, что нарушения не устранены, в результате чего вузу было выдано повторное предписание.