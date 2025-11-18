Рейтинг@Mail.ru
"Шанинку" лишили аккредитации по нескольким направлениям - РИА Новости, 18.11.2025
12:33 18.11.2025
"Шанинку" лишили аккредитации по нескольким направлениям
"Шанинку" лишили аккредитации по нескольким направлениям
Рособрнадзор по результатам проверки лишил "Шанинку" образовательной аккредитации по ряду направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.11.2025
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), московская высшая школа социальных и экономических наук
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Московская высшая школа социальных и экономических наук
"Шанинку" лишили аккредитации по нескольким направлениям

Рособрнадзор лишил «Шанинку» аккредитации по ряду направлений

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор по результатам проверки лишил "Шанинку" образовательной аккредитации по ряду направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рособрнадзором издан приказ от 12.11.2025 № 1954 "О лишении государственной аккредитации образовательной деятельности Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук" по отдельным уровням образования и направлениям подготовки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет на осуществление образовательной деятельности коснулся таких направлений, как "Психология", "Менеджмент" и "Социология".
В апреле ведомство провело внеплановую выездную проверку вуза из-за истечения срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам проверки ноября 2024 года.
Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и запретил прием в образовательную организацию сроком на один год. Повторная проверка показала, что нарушения не устранены, в результате чего вузу было выдано повторное предписание.
При лишении образовательной организации государственной аккредитации образовательной деятельности такая организация не вправе предоставлять обучающимся отсрочку от призыва на военную службу, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать обучающимся документы об образовании и о квалификации, образцы которых установлены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
