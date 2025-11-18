https://ria.ru/20251118/sfi-2055635231.html
Акционер SFI продает 87 процентов доли "Альфа банку"
Инвестиционный холдинг SFI, акционер "Европлана", продаст более 87 процентов доли компании "Альфа банку", сообщили на портале раскрытия информации. РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инвестиционный холдинг SFI, акционер "Европлана", продаст более 87 процентов доли компании "Альфа банку", сообщили на портале раскрытия информации.
"Европлан" - это крупнейшая российская негосударственная автотранспортная лизинговая компания. Она сотрудничает с предприятиями малого и среднего бизнеса, а также с физлицами.
"Договор купли – продажи акций… составляющих 87,5% <...> уставного капитала ПАО "ЛК "Европлан"… Покупатель - акционерное общество "Альфа банк", - говорится в релизе.
Там добавили, что общую стоимость компании в рамках сделки оценили в 65 миллиардов рублей. Стороны подписали соответствующие документы. Ожидается, что операцию завершат, когда закроется реестр акционеров "Европлана" для выплаты дивидендов за девять месяцев этого года, получения необходимых одобрений и согласия ФАС
. В сообщении добавили, что финальную цену сделки изменят в соответствии с размеров дивидендов.
В начале декабря на собрании акционеров "Европлана" рассмотрят вопрос о выплате дивидендов на сумму около семи миллиарда рублей. Когда сделку закроют, "Альфа банк" направит предложение о выкупе акций. В банке добавили, что он хочет сохранить статус компании и и способствовать росту ее капитализации.
Руководство "Европлана" положительно оценило сделку. В компании заявили, что ее операционная деятельность, подход к клиентам и партнерам, исполнение договоренностей останутся без изменений, так как в этих сферах "Европлан" сохранит самостоятельность.