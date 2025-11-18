Акционер SFI продает 87 процентов доли "Альфа банку"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инвестиционный холдинг SFI, акционер "Европлана", продаст более 87 процентов доли компании "Альфа банку", сообщили на портале раскрытия информации.

"Европлан" - это крупнейшая российская негосударственная автотранспортная лизинговая компания. Она сотрудничает с предприятиями малого и среднего бизнеса, а также с физлицами.

"Договор купли – продажи акций… составляющих 87,5% <...> уставного капитала ПАО "ЛК "Европлан"… Покупатель - акционерное общество "Альфа банк", - говорится в релизе.

Там добавили, что общую стоимость компании в рамках сделки оценили в 65 миллиардов рублей. Стороны подписали соответствующие документы. Ожидается, что операцию завершат, когда закроется реестр акционеров "Европлана" для выплаты дивидендов за девять месяцев этого года, получения необходимых одобрений и согласия ФАС . В сообщении добавили, что финальную цену сделки изменят в соответствии с размеров дивидендов.

В начале декабря на собрании акционеров "Европлана" рассмотрят вопрос о выплате дивидендов на сумму около семи миллиарда рублей. Когда сделку закроют, "Альфа банк" направит предложение о выкупе акций. В банке добавили, что он хочет сохранить статус компании и и способствовать росту ее капитализации.