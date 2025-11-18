https://ria.ru/20251118/severodvinsk-2055674460.html
В Северодвинске микроавтобус со школьниками попал в ДТП, четверо пострадали
В Северодвинске микроавтобус со школьниками попал в ДТП, четверо пострадали - РИА Новости, 18.11.2025
В Северодвинске микроавтобус со школьниками попал в ДТП, четверо пострадали
Микроавтобус, перевозивший школьников в Северодвинске Архангельской области, столкнулся с легковым автомобилем, в результате трое детей получили травмы, также...
МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Микроавтобус, перевозивший школьников в Северодвинске Архангельской области, столкнулся с легковым автомобилем, в результате трое детей получили травмы, также пострадал водитель легковушки, сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло во вторник около 9.40 на перекрестке улиц Победы и Кирилкина в Северодвинске
. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗ
, мужчина 1958 года рождения, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Toyota.
"В результате аварии ушибы получили трое несовершеннолетних. Им оказана разовая медицинская помощь. Также травмы получил 62-летний водитель иномарки", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.