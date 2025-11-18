Рейтинг@Mail.ru
В Северодвинске микроавтобус со школьниками попал в ДТП, четверо пострадали
11:41 18.11.2025
В Северодвинске микроавтобус со школьниками попал в ДТП, четверо пострадали
Микроавтобус, перевозивший школьников в Северодвинске Архангельской области, столкнулся с легковым автомобилем, в результате трое детей получили травмы, также... РИА Новости, 18.11.2025
происшествия
северодвинск
архангельская область
группа газ
toyota corolla
северодвинск
архангельская область
происшествия, северодвинск, архангельская область, группа газ, toyota corolla
Происшествия, Северодвинск, Архангельская область, Группа ГАЗ, Toyota Corolla
МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Микроавтобус, перевозивший школьников в Северодвинске Архангельской области, столкнулся с легковым автомобилем, в результате трое детей получили травмы, также пострадал водитель легковушки, сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло во вторник около 9.40 на перекрестке улиц Победы и Кирилкина в Северодвинске. По предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗ, мужчина 1958 года рождения, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Toyota.
"В результате аварии ушибы получили трое несовершеннолетних. Им оказана разовая медицинская помощь. Также травмы получил 62-летний водитель иномарки", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.
ПроисшествияСеверодвинскАрхангельская областьГруппа ГАЗToyota Corolla
 
 
