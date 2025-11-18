В Северодвинске микроавтобус со школьниками попал в ДТП, четверо пострадали

МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Микроавтобус, перевозивший школьников в Северодвинске Архангельской области, столкнулся с легковым автомобилем, в результате трое детей получили травмы, также пострадал водитель легковушки, сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло во вторник около 9.40 на перекрестке улиц Победы и Кирилкина в Северодвинске . По предварительным данным, водитель микроавтобуса ГАЗ , мужчина 1958 года рождения, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Toyota.

"В результате аварии ушибы получили трое несовершеннолетних. Им оказана разовая медицинская помощь. Также травмы получил 62-летний водитель иномарки", - говорится в сообщении.