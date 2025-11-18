https://ria.ru/20251118/sever-2055682014.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 115 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 115 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
2025
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
