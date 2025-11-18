Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 115 боевиков ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 18.11.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 115 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 115 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 115 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 115 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 115 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Юнаковка, Могрица, Иволжанское и Новая Сечь Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Российские военные освободили Цегельное в Харьковской области
