В Индонезии произошло извержение вулкана
13:48 18.11.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява, столб пепла достиг 800 метров
В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
ДЖАКАРТА, 18 ноя - РИА Новости. Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява, столб пепла достиг 800 метров, сообщает портал Voice of Indonesia со ссылкой на местные официальных лицх.
"Извержение вулкана Семеру произошло во вторник, 18 ноября 2025 года, в 6.11 утра по западноиндонезийскому времени (2.11 мск - ред.)", - говорится в заявлении наблюдательного пункта у вулкана.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Вчера, 11:21
В результате извержения образовался столб пепла высотой около 800 метров над вершиной вулкана (4476 метров над уровнем моря).
Вулкану на настоящий момент присвоен второй уровень опасности.
Населению рекомендуется воздержаться от деятельности в радиусе трёх километров от кратера Семеру из-за риска выброса раскаленных камней.
Извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
16 ноября, 05:24
 
Заголовок открываемого материала