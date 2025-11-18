https://ria.ru/20251118/semeru-2055709816.html
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 18.11.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява, столб пепла достиг 800 метров, сообщает портал Voice of Indonesia со ссылкой на... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:48:00+03:00
2025-11-18T13:48:00+03:00
2025-11-18T13:48:00+03:00
индонезия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836207000_0:280:2696:1797_1920x0_80_0_0_9663b9677c53d5e0c970357c94efa9b5.jpg
https://ria.ru/20251118/zemletryasenie--2055666805.html
https://ria.ru/20251116/izverzhenie-2055248234.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836207000_300:0:2696:1797_1920x0_80_0_0_8589813704fb82a899ffb86f3902d2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, в мире
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
ДЖАКАРТА, 18 ноя - РИА Новости.
Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява, столб пепла достиг 800 метров, сообщает портал Voice of Indonesia
со ссылкой на местные официальных лицх.
"Извержение вулкана Семеру произошло во вторник, 18 ноября 2025 года, в 6.11 утра по западноиндонезийскому времени (2.11 мск - ред.)", - говорится в заявлении наблюдательного пункта у вулкана.
В результате извержения образовался столб пепла высотой около 800 метров над вершиной вулкана (4476 метров над уровнем моря).
Вулкану на настоящий момент присвоен второй уровень опасности.
Населению рекомендуется воздержаться от деятельности в радиусе трёх километров от кратера Семеру из-за риска выброса раскаленных камней.