Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов
11:05 18.11.2025 (обновлено: 11:40 18.11.2025)
Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов
Центробанк мог перегнуть палку с блокировками счетов из-за угрозы мошенничества, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Центробанк мог перегнуть палку с блокировками счетов из-за угрозы мошенничества, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства", — сказала она на конференции Банка России "Фокус на клиента".
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:69958
11 февраля, 13:50
Набиуллина выразила надежду, что эта проблема будет решена.
На прошлой неделе ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов, он вступит в силу с 1 января 2026 года. В частности, в него добавили смену номера телефона для входа в онлайн-банк.
Девушка с мобильным телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги
11 ноября, 08:44
Как сообщали РИА Новости в регуляторе, также банки будут отслеживать переводы на большие суммы незнакомцам по СБП — от 200 тысяч рублей. Речь идет о получателях, с которыми не было операций минимум полгода. Другое важное условие — транзакции предшествовал перевод самому себе через СБП. При этом контролировать будут именно последующее перечисление средств другому человеку.
Как уточнял директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи денег.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В МТС назвали любимую схему телефонных мошенников
15 ноября, 11:08
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
  • переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
  • информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
  • данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
  • отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
  • нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
  • попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
