Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Центробанк мог перегнуть палку с блокировками счетов из-за угрозы мошенничества, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства", — сказала она на конференции Банка России "Фокус на клиента".

Набиуллина выразила надежду, что эта проблема будет решена.

На прошлой неделе ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов, он вступит в силу с 1 января 2026 года. В частности, в него добавили смену номера телефона для входа в онлайн-банк.

Как сообщали РИА Новости в регуляторе, также банки будут отслеживать переводы на большие суммы незнакомцам по СБП — от 200 тысяч рублей. Речь идет о получателях, с которыми не было операций минимум полгода. Другое важное условие — транзакции предшествовал перевод самому себе через СБП. При этом контролировать будут именно последующее перечисление средств другому человеку.

Как уточнял директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров , банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи денег.

В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения: