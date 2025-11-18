Двоюродного брата Миндича внесли в базу украинского "Миротворца"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двоюродный брат бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции Тимура Миндича - Леонид Миндич - внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
В карточке указано, что Миндич является "членом организованной преступной группы" и "мародером". На сайте утверждается, что он "совершал действия, направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования энергетического комплекса Украины" и выступал "организатором схемы хищения 12,5 миллиона гривен у "Харьковоблэнерго". По данным ресурса, в августе 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении семи фигурантам дела о многомиллионных хищениях в энергетической сфере. Леонид Миндич стал восьмым подозреваемым после показаний другого участника расследования.
В июне 2025 года Высший антикоррупционный суд Украины взял Миндича под стражу. Его обвиняли в организации схемы по хищению 12,5 миллиона гривен и попытке завладеть ещё 120 миллионами средств "Харьковоблэнерго" при закупке трансформаторного оборудования. Позднее он вышел из-под стражи под залог в размере 8 миллионов гривен.
Ранее в базу "Миротворца" были внесены другие фигуранты дела о коррупции в энергетике, в том числе бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и представитель компании "Энергоатом" Дмитрий Басов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу.
Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.