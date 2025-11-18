СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Трамп готов подписать закон о санкциях за сотрудничество с Россией, если последнее слово в принятии решений по ограничениям останется за ним, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям", — приводятся в материале его слова.
Источник отметил, что Трамп подпишет законопроект в таком виде, если соответствующее условие будет учтено.
Вчера президент США поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях против России, который подразумевает введение ограничений против любой страны, которая будет закупать российскую нефть и вести бизнес с Москвой. Он также допустил, что в этот документ включат запрет на сотрудничество с Ираном.
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым.
Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.