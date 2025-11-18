Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии
05:34 18.11.2025 (обновлено: 09:35 18.11.2025)
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии - РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии
Трамп готов подписать закон о санкциях за сотрудничество с Россией, если последнее слово в принятии решений по ограничениям останется за ним, передает Reuters... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
дональд трамп
сша
санкции в отношении россии
россия
сша
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии

Reuters: Трамп утвердит санкции против России, если последнее слово будет за ним

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Трамп готов подписать закон о санкциях за сотрудничество с Россией, если последнее слово в принятии решений по ограничениям останется за ним, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям", — приводятся в материале его слова.
Грэм* пообещал движение проекта по санкциям против России
00:31
Грэм* пообещал движение проекта по санкциям против России
00:31
Источник отметил, что Трамп подпишет законопроект в таком виде, если соответствующее условие будет учтено.
Вчера президент США поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях против России, который подразумевает введение ограничений против любой страны, которая будет закупать российскую нефть и вести бизнес с Москвой. Он также допустил, что в этот документ включат запрет на сотрудничество с Ираном.
В конце октября лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым.

Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
В Европарламенте оценили новые санкции ЕС против России
Вчера, 16:27
В Европарламенте оценили новые санкции ЕС против России
Вчера, 16:27
 
В миреРоссияДональд ТрампСШАСанкции в отношении России
 
 
