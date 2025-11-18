Рейтинг@Mail.ru
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/rzhd-2055725954.html
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии - РИА Новости, 18.11.2025
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии
РЖД планируют в начале 2026 года протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново или Нижний Новгород, сообщил журналистам замгендиректора... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:32:00+03:00
2025-11-18T14:32:00+03:00
иваново
нижний новгород
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040429676_0:247:3064:1971_1920x0_80_0_0_0b23ac864d82784e810e94ccfe5b40a7.jpg
https://ria.ru/20251114/poezd-2054893479.html
иваново
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040429676_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_20279bae56dbfa164c2845072a03ac10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иваново, нижний новгород, ржд
Иваново, Нижний Новгород, РЖД
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии

РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПоезд прибывает к платформе вокзала
Поезд прибывает к платформе вокзала - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Поезд прибывает к платформе вокзала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РЖД планируют в начале 2026 года протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново или Нижний Новгород, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников.
"Это будет в самое ближайшее время. Это направление Иваново, возможно, Нижний Новгород…. Это поезда, которые сейчас обслуживаются дирекцией скоростного сообщения", - ответил Колесников на вопрос РИА Новости в кулуарах форума "Транспорт России", на каком первом маршруте планируется протестировать посадку в поезд по биометрии.
По его словам, эти решения находятся сейчас в активной проработке.
"Это начало следующего года", - сказал Колесников про сроки тестирования посадки в поезд по биометрии.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В РЖД рассказали о развлечениях в поезде Деда Мороза
14 ноября, 03:33
 
ИвановоНижний НовгородРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала