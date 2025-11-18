https://ria.ru/20251118/rzhd-2055725954.html
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии - РИА Новости, 18.11.2025
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии
РЖД планируют в начале 2026 года протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново или Нижний Новгород, сообщил журналистам замгендиректора...
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РЖД планируют в начале 2026 года протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново или Нижний Новгород, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников.
"Это будет в самое ближайшее время. Это направление Иваново
, возможно, Нижний Новгород
…. Это поезда, которые сейчас обслуживаются дирекцией скоростного сообщения", - ответил Колесников на вопрос РИА Новости в кулуарах форума "Транспорт России", на каком первом маршруте планируется протестировать посадку в поезд по биометрии.
По его словам, эти решения находятся сейчас в активной проработке.
"Это начало следующего года", - сказал Колесников про сроки тестирования посадки в поезд по биометрии.