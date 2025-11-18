РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РЖД планируют в начале 2026 года протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново или Нижний Новгород, сообщил журналистам замгендиректора компании Иван Колесников.

"Это будет в самое ближайшее время. Это направление Иваново , возможно, Нижний Новгород …. Это поезда, которые сейчас обслуживаются дирекцией скоростного сообщения", - ответил Колесников на вопрос РИА Новости в кулуарах форума "Транспорт России", на каком первом маршруте планируется протестировать посадку в поезд по биометрии.

По его словам, эти решения находятся сейчас в активной проработке.