14:35 18.11.2025
РВИО объявило конкурс на проект памятника-символа идеи русской Свободы
РВИО объявило конкурс на проект памятника-символа идеи русской Свободы
Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило открытый творческий конкурс на лучший архитектурно-художественный проект памятника-символа идеи русской... РИА Новости, 18.11.2025
РВИО объявило конкурс на проект памятника-символа идеи русской Свободы

РВИО объявило конкурс на лучший проект памятника-символа идеи русской Свободы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило открытый творческий конкурс на лучший архитектурно-художественный проект памятника-символа идеи русской Свободы, его планируется установить на территории нижегородской Стрелки в месте слияния Волги и Оки.
Сейчас объявлен творческий конкурс на совершенно неожиданный мемориал - мемориал самой идеи русской Свободы, подчеркнул помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский, выступая на церемонии.
Люди за флагом Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В РВИО предложили меры для борьбы с курсом Киева на дерусификацию
20 октября, 10:30
В русском языке слово "свобода" имеет особенность, связанную с понятием коллективной воли, неотделимой от суверенного независимого развития, это свобода самим решать, как жить, добавил Мединский. По его словам, первое, что видели эмигранты, приплывавшие в свое время в Нью-Йорк, - это американская статуя Свободы, которая "имела совершенно определенный смысл: "там, на родине, у вас несвобода, вы покинули плохую страну, а теперь вы прибыли в землю обетованную, вы сменили свое Отечество, чтобы обрести личную, собственную свободу". "Как нам кажется, понятие русской Свободы – это понятие людей, которые не хотят менять свое Отечество, чтобы быть свободными", - подчеркнул Мединский.
Нижний Новгород далеко не случайно выбран в качестве места установки будущего мемориала, сказал помощник президента. "Дело не только в том, что здесь тяга русского народа к свободе в начале XVII века, в годы Смуты, кристаллизовалось в создание национального ополчения и изгнание интервентов из Москвы. Мы полагаем, что Нижний Новгород, как никакой другой город в нашей стране, символизирует, является историческим центром свободы труда, свободы русского предпринимательства, честного купечества, созидания - это тоже свобода. Это уникальное место, где сливаются вместе две великих русских реки - Ока и Волга. А Волга, само название, это символ свободы, вечности и бесконечности нашей Родины", - пояснил Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Мединский рассказал о подготовке новой редакции учебников по истории
6 ноября, 11:00
Памятник планируется установить в Нижнем Новгороде на месте слияния двух рек - Оки и Волги (территория нижегородской Стрелки). "Во времена Русского царства здесь был центр Стрелицкого стана Нижегородского уезда. Это место оказалось удобным для разгрузки и погрузки кораблей и различных торговых судов, прибывавших в Нижний Новгород по Оке и Волге. После Октябрьской революции функциональное использование Стрелки не изменилось. В советское время здесь по-прежнему разгружали и загружали суда", - пояснили в РВИО. Для свободного посещения место, где ранее располагался порт, было открыто в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода.
Прообразом памятника может стать Козьма Минин – человек, чье имя стало символом народного единства и жертвенности во имя Родины. "Именно его призыв к созданию народного ополчения в 1611 году в Нижнем Новгороде сыграл ключевую роль в освобождении Москвы от иноземных захватчиков в Смутное время, определив дальнейшую судьбу России", - подчеркнули в РВИО.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил благодарность РВИО и лично Мединскому за поддержку инициативы об установке монумента. "Она глубоко символична и очень откликается в сердцах нижегородцев", - сказал Никитин на церемонии. По его словам, фигура Козьмы Минина олицетворяет объединение всех людей, стремящихся к свободе.
Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В РВИО заявили о важности премий в честь выдающихся отечественных историков
10 ноября, 15:34
 
КультураНижний НовгородМоскваРоссияВладимир МединскийГлеб НикитинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
