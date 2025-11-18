РВИО объявило конкурс на проект памятника-символа идеи русской Свободы

Памятник планируется установить в Нижнем Новгороде на месте слияния двух рек - Оки и Волги (территория нижегородской Стрелки). "Во времена Русского царства здесь был центр Стрелицкого стана Нижегородского уезда. Это место оказалось удобным для разгрузки и погрузки кораблей и различных торговых судов, прибывавших в Нижний Новгород по Оке и Волге. После Октябрьской революции функциональное использование Стрелки не изменилось. В советское время здесь по-прежнему разгружали и загружали суда", - пояснили в РВИО. Для свободного посещения место, где ранее располагался порт, было открыто в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода.