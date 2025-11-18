Рейтинг@Mail.ru
23:00 18.11.2025
Россия хочет провести заседание межправкомиссии с Монголией до конца года
Россия хочет провести заседание межправкомиссии с Монголией до конца года
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает провести заседание межправкомиссии РФ и Монголии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству до конца года в Улан-Баторе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Монголии Гомбожавын Занданшатаром.
"Рассчитываем провести до конца года в Улан-Баторе заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал Путин.
Он отметил, что министр природных ресурсов Александр Козлов, возглавляющий межправкомиссию с российской стороны, регулярно докладывает о совместной работе. Кроме того, все, что делается на уровне правительства, активно поддерживается, подчеркнул президент.
Россия уделяет внимание взаимодействию с Монголией и Китаем, заявил Путин
Россия Монголия Улан-Батор Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала