Россия хочет провести заседание межправкомиссии с Монголией до конца года
Россия хочет провести заседание межправкомиссии с Монголией до конца года - РИА Новости, 18.11.2025
Россия хочет провести заседание межправкомиссии с Монголией до конца года
Российская сторона рассчитывает провести заседание межправкомиссии РФ и Монголии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству до конца года в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:00:00+03:00
2025-11-18T23:00:00+03:00
2025-11-18T23:00:00+03:00
россия
монголия
улан-батор
владимир путин
россия
монголия
улан-батор
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Россия хочет провести заседание межправкомиссии с Монголией до конца года
Путин: Россия и Монголия хотят провести заседание межправкомиссии до конца года