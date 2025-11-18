https://ria.ru/20251118/rossiya-2055752793.html
Песков прокомментировал закон США о санкциях за сотрудничество с Россией
Песков прокомментировал закон США о санкциях за сотрудничество с Россией
Законопроект США о новых санкциях за сотрудничество с РФ никак не отразится на работе ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
Песков прокомментировал закон США о санкциях за сотрудничество с Россией
Песков: санкции США за сотрудничество с Россией не отразятся на работе ШОС