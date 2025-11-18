Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал закон США о санкциях за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 18.11.2025
15:41 18.11.2025
Песков прокомментировал закон США о санкциях за сотрудничество с Россией
Песков прокомментировал закон США о санкциях за сотрудничество с Россией
Законопроект США о новых санкциях за сотрудничество с РФ никак не отразится на работе ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:41:00+03:00
2025-11-18T15:41:00+03:00
в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, шос
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ШОС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Законопроект США о новых санкциях за сотрудничество с РФ никак не отразится на работе ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На работе ШОС это никак не отразится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как отразится на работе ШОС то, что президент США Дональд Трамп поддержал сверхсанкции против стран, сотрудничающих с Россией.
Песков призвал дождаться подробностей о законопроекте США о санкциях
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковДональд ТрампШОС
 
 
