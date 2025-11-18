Рейтинг@Mail.ru
"Хотим военного поражения": в США сделали дерзкое заявление о России
06:26 18.11.2025 (обновлено: 09:15 18.11.2025)
"Хотим военного поражения": в США сделали дерзкое заявление о России
"Хотим военного поражения": в США сделали дерзкое заявление о России
Угрожая России санкциями, США показывают, что хотят военного поражения Москвы, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший сотрудник ЦРУ РИА Новости, 18.11.2025
в мире, россия, москва, сша, скотт риттер
В мире, Россия, Москва, США, Скотт Риттер
"Хотим военного поражения": в США сделали дерзкое заявление о России

Риттер заявил, что США стремятся к военному поражению России

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Угрожая России санкциями, США показывают, что хотят военного поражения Москвы, такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
"Скотт Бессент выходит и говорит: "Мы хотим уничтожить экономику России". Если вы хотите мир и дружбу с Россией, вы действительно хотите говорить: "Я разрушу экономику России"? Нет, Мы хотим военного поражения России", — объяснил он, отвечая на вопрос об антироссийской санкционной политике Запада в отношении Москвы.
СМИ: Трамп готов утвердить санкции против России при одном условии
05:34
При этом, продолжил эксперт, никакие дальнейшие ограничения не смогут повлиять на Россию и ее экономику. По словам бывшего разведчика, Россия успешно адаптировалась к новой реальности и продолжает уверенный экономический рост, который, например, опережает даже американский.
"Идея о том, что санкции душат Россию, — абсурд. Санкции душат Европу", — резюмировал Риттер.
Вчера президент США поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях против России, который подразумевает введение ограничений против любой страны, которая будет закупать российскую нефть и вести бизнес с Москвой. Он также допустил, что в этот документ включат запрет на сотрудничество с Ираном.
Позднее агентство Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что американский лидер готов подписать этот законопроект при условии, если последнее слово в принятии решений по ограничениям останется за ним.
"Очень позорно": в Раде вынесли Зеленскому приговор
03:58
 
В миреРоссияМоскваСШАСкотт Риттер
 
 
