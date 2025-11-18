"Хотим военного поражения": в США сделали дерзкое заявление о России

При этом, продолжил эксперт, никакие дальнейшие ограничения не смогут повлиять на Россию и ее экономику. По словам бывшего разведчика, Россия успешно адаптировалась к новой реальности и продолжает уверенный экономический рост, который, например, опережает даже американский.