ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников
ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.11.2025
ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников
Средства и силы ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:28:00+03:00
2025-11-18T23:28:00+03:00
2025-11-18T23:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над Россией