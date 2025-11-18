Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил усилия премьера Госсовета КНР в развитии отношений - РИА Новости, 18.11.2025
16:49 18.11.2025
Путин оценил усилия премьера Госсовета КНР в развитии отношений
Путин оценил усилия премьера Госсовета КНР в развитии отношений
2025-11-18T16:49:00+03:00
2025-11-18T16:49:00+03:00
2025
в мире, китай, россия, ли цян, владимир путин, шос
В мире, Китай, Россия, Ли Цян, Владимир Путин, ШОС
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия ценит усилия премьера Госсовета КНР Ли Цяна в развитии отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Путин прокомментировал проведение годов образования в России и Китае
Вчера, 16:46
"С удовлетворением могу отметить, что наше правительство, министерство, ведомство слаженно работают над реализацией всего массива практических договоренностей, достигнутых на высшем уровне. И мы ценим, уважаемый господин премьер-министр, ваши личные усилия, ваш личный вклад в эту работу", - сказал Путин.
Он также поздравил всех китайских коллег с успешным проведением 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, в ходе которого были определены основные направления развития Китая на ближайшую пятилетку до 2030 года.
"Мы уверены, что всё, что намечено, будет исполнено", - добавил глава государства.
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы отношений с Россией
3 ноября, 13:18
 
В мире Китай Россия Ли Цян Владимир Путин ШОС
 
 
