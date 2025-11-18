Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Россию единственным производителем надежных атомных ледоколов - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 18.11.2025 (обновлено: 14:58 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/rossija-2055736690.html
Путин назвал Россию единственным производителем надежных атомных ледоколов
Путин назвал Россию единственным производителем надежных атомных ледоколов - РИА Новости, 18.11.2025
Путин назвал Россию единственным производителем надежных атомных ледоколов
Россия - единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:57:00+03:00
2025-11-18T14:58:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43056/17/430561786_0:51:800:501_1920x0_80_0_0_5fbf26f7e8e1e11af5997e1f60662db2.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055733903.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43056/17/430561786_53:0:768:536_1920x0_80_0_0_8b4c704c645bc38380af78a40c7d1215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал Россию единственным производителем надежных атомных ледоколов

Путин назвал Россию единственной способной производить атомные ледоколы страной

© Фото : из архива атомохода «Вайгач»Атомный ледокол "Вайгач"
Атомный ледокол Вайгач - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : из архива атомохода «Вайгач»
Атомный ледокол "Вайгач" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия - единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия сегодня - единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надёжных атомных ледоколов", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
Путин: Уверен, что новый ледокол Сталинград будет достойно носить это гордое имя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое имя, заявил Путин
Вчера, 14:51
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала