Путин назвал Россию единственным производителем надежных атомных ледоколов
Россия - единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:57:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
Путин назвал Россию единственным производителем надежных атомных ледоколов
