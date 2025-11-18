Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали решение суда Австралии по зданию посольства России - РИА Новости, 18.11.2025
07:22 18.11.2025
В МИД прокомментировали решение суда Австралии по зданию посольства России
В МИД прокомментировали решение суда Австралии по зданию посольства России - РИА Новости, 18.11.2025
В МИД прокомментировали решение суда Австралии по зданию посольства России
Москва внимательно изучает решение австралийского суда, который не сохранил за Россией право на земельный участок под строительство нового здания посольства в... РИА Новости, 18.11.2025
В МИД прокомментировали решение суда Австралии по зданию посольства России

МИД: РФ изучает решение суда Австралии по зданию посольства в Канберре

© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва внимательно изучает решение австралийского суда, который не сохранил за Россией право на земельный участок под строительство нового здания посольства в Канберре, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что 12 ноября Высокий суд Австралии спустя больше двух лет разбирательств по исковому заявлению правительства РФ признал действительным закон "О внутренних делах" 2023 года.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МИД России осудил решение Австралии по визам делегации "Роскосмоса"
8 октября, 15:36
"Тогда, в 2023 году, после того, как предыдущие попытки местных властей расторгнуть в рамках гражданско-правовых процедур договор аренды земельного участка, предназначенного под строительство нового комплекса зданий посольства России в районе Ярраламла Канберры, были фактически признаны федеральным судом Австралии незаконными, 15 июня 2023 года парламент Австралии в ускоренном порядке принял упомянутый закон", - напомнили в МИД.
Министерство отметило, что руководство Австралии голословно заявляло, что данное решение было продиктовано "соображениями национальной безопасности" и принято по рекомендации спецслужб.
"В настоящее время судебное решение внимательно изучается российской стороной – как с юридической, так и с внешнеполитической точки зрения. Однако уже сейчас можно сказать, что оно не является столь однозначно позитивным для правительства Австралии, как его пытаются преподнести австралийские СМИ",- заявили в российском МИД.
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Россия предостерегла Австралию от авантюр в зоне СВО
10 марта, 14:28
 
В миреАвстралияРоссияМосква
 
 
