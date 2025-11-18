В МИД прокомментировали решение суда Австралии по зданию посольства России

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва внимательно изучает решение австралийского суда, который не сохранил за Россией право на земельный участок под строительство нового здания посольства в Канберре, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что 12 ноября Высокий суд Австралии спустя больше двух лет разбирательств по исковому заявлению правительства РФ признал действительным закон "О внутренних делах" 2023 года.

"Тогда, в 2023 году, после того, как предыдущие попытки местных властей расторгнуть в рамках гражданско-правовых процедур договор аренды земельного участка, предназначенного под строительство нового комплекса зданий посольства России в районе Ярраламла Канберры, были фактически признаны федеральным судом Австралии незаконными, 15 июня 2023 года парламент Австралии в ускоренном порядке принял упомянутый закон", - напомнили в МИД.

Министерство отметило, что руководство Австралии голословно заявляло, что данное решение было продиктовано "соображениями национальной безопасности" и принято по рекомендации спецслужб.