10:55 18.11.2025 (обновлено: 11:07 18.11.2025)
Россиян предупредили о возможных штрафах из-за земельных участков
Россиян предупредили о возможных штрафах из-за земельных участков
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Росреестр хочет следить за участками россиян и назначать штрафы с помощью дронов, пишет "Коммерсантъ".

"Владельцам участков будут сообщать о выявленных нарушениях с помощью писем, в том числе электронных", — говорится в публикации.

Кроме того, ведомство предложило увеличить штрафы, которые выписывают муниципальные власти, с 200-300 рублей до 10-20 тысяч рублей для физических лиц.

Отмечается, что такие поправки в КоАП упростят администрирование в области земельного контроля и увеличат собираемость штрафов.
В июне в Росреестре заявляли, что изъятие земельных участков, в отношении которых выявили признаки неиспользования, будет крайней мерой, при этом собственникам дадут возможность устранить обнаруженные нарушения.
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Росреестр объяснил правила начисления налога на хозпостройки
11 марта, 11:16
 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
