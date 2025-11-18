Россиян предупредили о возможных штрафах из-за земельных участков

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Росреестр хочет следить за участками россиян и назначать штрафы с помощью дронов, пишет "Коммерсантъ".
"Владельцам участков будут сообщать о выявленных нарушениях с помощью писем, в том числе электронных", — говорится в публикации.
Кроме того, ведомство предложило увеличить штрафы, которые выписывают муниципальные власти, с 200-300 рублей до 10-20 тысяч рублей для физических лиц.
Отмечается, что такие поправки в КоАП упростят администрирование в области земельного контроля и увеличат собираемость штрафов.
В июне в Росреестре заявляли, что изъятие земельных участков, в отношении которых выявили признаки неиспользования, будет крайней мерой, при этом собственникам дадут возможность устранить обнаруженные нарушения.
