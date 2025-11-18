Подразделение по роботизации производств создадут в Калужской области

https://ria.ru/20251118/robotizatsiya-2055860590.html
Специализированное подразделение по роботизации, которое поможет местным производствам роботизировать процессы, создают в Калужской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2025
КАЛУГА, 18 ноя – РИА Новости. Специализированное подразделение по роботизации, которое поможет местным производствам роботизировать процессы, создают в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"На базе Агентства развития бизнеса создаем специализированное подразделение по роботизации. Такую задачу ставил коллегам. На первом этапе компаниям будет предложен бесплатный аудит производственных процессов. Специалисты АРБ
помогут найти участки, где роботизация даст максимальный результат. Проконсультируют, как использовать меры господдержки. Окажут помощь в поиске конкретных решений", - написал Шапша
Губернатор подчеркнул: Калужская область
входит в топ-5 в России
по количеству промышленных роботов на производстве.
"Помогаем компаниям внедрять автоматизацию и роботизацию. Важный этап – повышение эффективности производства через технологии бережливого производства. К федеральному проекту "Производительность труда" уже присоединились 114 предприятий Калужской области", - отметил Шапша.
По словам Шапши, вопросы роботизации оказались в центре внимания на конференции "Роботизация как драйвер развития", которая проходит в Калуге
впервые. На площадке Федерального технопарка профобразования собрались более 100 участников из Калужской, Московской, Тульской, Орловской областей
и других регионов. Своими достижениями в сфере роботизации поделились отечественные компании, в том числе калужские - 3D Control, "Элмат", рассказал губернатор.