Рейтинг@Mail.ru
Подразделение по роботизации производств создадут в Калужской области - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
22:40 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/robotizatsiya-2055860590.html
Подразделение по роботизации производств создадут в Калужской области
Подразделение по роботизации производств создадут в Калужской области - РИА Новости, 18.11.2025
Подразделение по роботизации производств создадут в Калужской области
Специализированное подразделение по роботизации, которое поможет местным производствам роботизировать процессы, создают в Калужской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:40:00+03:00
2025-11-18T22:40:00+03:00
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968706753_0:118:3174:1904_1920x0_80_0_0_7c79f31ac10c7db2b2e88f12b4a8e643.jpg
https://ria.ru/20251118/shapsha-2055753122.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968706753_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e9027790ff5cd8807a310663253155b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Калужская область
Подразделение по роботизации производств создадут в Калужской области

Шапша: в Калужской области подразделение по роботизации производств создадут

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛУГА, 18 ноя – РИА Новости. Специализированное подразделение по роботизации, которое поможет местным производствам роботизировать процессы, создают в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"На базе Агентства развития бизнеса создаем специализированное подразделение по роботизации. Такую задачу ставил коллегам. На первом этапе компаниям будет предложен бесплатный аудит производственных процессов. Специалисты АРБ помогут найти участки, где роботизация даст максимальный результат. Проконсультируют, как использовать меры господдержки. Окажут помощь в поиске конкретных решений", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул: Калужская область входит в топ-5 в России по количеству промышленных роботов на производстве.
"Помогаем компаниям внедрять автоматизацию и роботизацию. Важный этап – повышение эффективности производства через технологии бережливого производства. К федеральному проекту "Производительность труда" уже присоединились 114 предприятий Калужской области", - отметил Шапша.
По словам Шапши, вопросы роботизации оказались в центре внимания на конференции "Роботизация как драйвер развития", которая проходит в Калуге впервые. На площадке Федерального технопарка профобразования собрались более 100 участников из Калужской, Московской, Тульской, Орловской областей и других регионов. Своими достижениями в сфере роботизации поделились отечественные компании, в том числе калужские - 3D Control, "Элмат", рассказал губернатор.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Шапша рассказал о планах по модернизации аэропорта "Калуга"
Вчера, 15:41
 
Калужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала