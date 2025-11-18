Подразделение по роботизации производств создадут в Калужской области

КАЛУГА, 18 ноя – РИА Новости. Специализированное подразделение по роботизации, которое поможет местным производствам роботизировать процессы, создают в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Помогаем компаниям внедрять автоматизацию и роботизацию. Важный этап – повышение эффективности производства через технологии бережливого производства. К федеральному проекту "Производительность труда" уже присоединились 114 предприятий Калужской области", - отметил Шапша.