https://ria.ru/20251118/robot-2055608413.html
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов - РИА Новости, 18.11.2025
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов
Колесную роботизированную платформу для противотанковых ракетных комплексов сконструировали и успешно испытали в спецназе "Ахмат" МО РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T03:51:00+03:00
2025-11-18T03:51:00+03:00
2025-11-18T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251114/ahmat-2054909611.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов
"Ахмат" сконструировал и испытал колесного робота для противотанковых комплексов
КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Колесную роботизированную платформу для противотанковых ракетных комплексов сконструировали и успешно испытали в спецназе "Ахмат" МО РФ, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
"Идет интеллектуальная борьба, борьба умов. Кто придумывает новый способ поражения, тот доминирует. Поэтому тот же наш дрон с управляемым ПТРК – это такой первый в своем роде", - рассказал "Аид".
Он уточнил, что уже проведены пробные успешные испытания.
"Пробные испытания прошли успешно, будем продолжать… Платформа устойчивая, выстрел держит и помогает", - пояснил командир группы.
Боец с позывным "Конструктор", разрабатывавший вместе со своим братом данную платформу, рассказал, что она в будущем сможет использоваться и для эвакуации, а также с установками более крупного калибра.