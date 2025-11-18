В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов

КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Колесную роботизированную платформу для противотанковых ракетных комплексов сконструировали и успешно испытали в спецназе "Ахмат" МО РФ, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".

"Идет интеллектуальная борьба, борьба умов. Кто придумывает новый способ поражения, тот доминирует. Поэтому тот же наш дрон с управляемым ПТРК – это такой первый в своем роде", - рассказал "Аид".

Он уточнил, что уже проведены пробные успешные испытания.

"Пробные испытания прошли успешно, будем продолжать… Платформа устойчивая, выстрел держит и помогает", - пояснил командир группы.