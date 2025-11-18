Рейтинг@Mail.ru
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/robot-2055608413.html
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов - РИА Новости, 18.11.2025
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов
Колесную роботизированную платформу для противотанковых ракетных комплексов сконструировали и успешно испытали в спецназе "Ахмат" МО РФ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T03:51:00+03:00
2025-11-18T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251114/ahmat-2054909611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов

"Ахмат" сконструировал и испытал колесного робота для противотанковых комплексов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 18 ноя - РИА Новости. Колесную роботизированную платформу для противотанковых ракетных комплексов сконструировали и успешно испытали в спецназе "Ахмат" МО РФ, рассказал РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
"Идет интеллектуальная борьба, борьба умов. Кто придумывает новый способ поражения, тот доминирует. Поэтому тот же наш дрон с управляемым ПТРК – это такой первый в своем роде", - рассказал "Аид".
Он уточнил, что уже проведены пробные успешные испытания.
"Пробные испытания прошли успешно, будем продолжать… Платформа устойчивая, выстрел держит и помогает", - пояснил командир группы.
Боец с позывным "Конструктор", разрабатывавший вместе со своим братом данную платформу, рассказал, что она в будущем сможет использоваться и для эвакуации, а также с установками более крупного калибра.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В спецназе "Ахмат" планируют создать взвод наземных беспилотников
14 ноября, 06:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала