Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году - РИА Новости, 18.11.2025
14:24 18.11.2025
Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году
Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году - РИА Новости, 18.11.2025
Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объём продаж в пять раз к 2030 году до примерно 50 миллиардов евро, сообщило агентство DPA со ссылкой РИА Новости, 18.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_779193f450c6b1541b32212baaac792a.jpg
в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году

Rheinmetall планирует увеличить продажи до 50 млрд евро к 2030 году

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объём продаж в пять раз к 2030 году до примерно 50 миллиардов евро, сообщило агентство DPA со ссылкой главу концерна Армина Паппергера.
Rheinmetall за первые девять месяцев 2025 года увеличил выручку на 19,9% в годовом выражении, до 7,515 миллиарда евро, говорится в финансовом отчете компании. В 2024 году оборот концерна составил чуть менее десяти миллиардов евро, сообщил ранее глава концерна.
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Rheinmetall поставит Киеву системы за счет российских активов
10 октября, 13:59
"К 2030 году мы стремимся достичь объёма продаж около 50 миллиардов евро", - заявил Паппергер.
Он подчеркнул, что страны НАТО намерены инвестировать в свои вооружённые силы значительно больше, чем прежде, и спрос на вооружения останется высоким ещё долгое время. Германия является движущей силой этого процесса в связи с планируемым увеличением оборонного бюджета, заявил Паппергер.
По мнению Паппергера, стремительный рост в оборонном бизнесе не достигнет своего пика в 2030 году. "К 2030 году страны НАТО не достигнут на 100% желаемого уровня", - сказал он, высказав предположение, что они продолжат совершать крупные закупки и далее.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Литве начали строить завод боеприпасов при участии Rheinmetall
4 ноября, 15:32
 
В миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровНАТО
 
 
