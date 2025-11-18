Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году

https://ria.ru/20251118/rheinmetall-2055721804.html
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объём продаж в пять раз к 2030 году до примерно 50 миллиардов евро, сообщило агентство DPA со ссылкой РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объём продаж в пять раз к 2030 году до примерно 50 миллиардов евро, сообщило агентство DPA
со ссылкой главу концерна Армина Паппергера.
Rheinmetall за первые девять месяцев 2025 года увеличил выручку на 19,9% в годовом выражении, до 7,515 миллиарда евро, говорится в финансовом отчете компании. В 2024 году оборот концерна составил чуть менее десяти миллиардов евро, сообщил ранее глава концерна.
"К 2030 году мы стремимся достичь объёма продаж около 50 миллиардов евро", - заявил Паппергер.
Он подчеркнул, что страны НАТО
намерены инвестировать в свои вооружённые силы значительно больше, чем прежде, и спрос на вооружения останется высоким ещё долгое время. Германия
является движущей силой этого процесса в связи с планируемым увеличением оборонного бюджета, заявил Паппергер.
По мнению Паппергера, стремительный рост в оборонном бизнесе не достигнет своего пика в 2030 году. "К 2030 году страны НАТО не достигнут на 100% желаемого уровня", - сказал он, высказав предположение, что они продолжат совершать крупные закупки и далее.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе
. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине
, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.