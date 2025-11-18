Rheinmetall планирует увеличить продажи в пять раз к 2030 году

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объём продаж в пять раз к 2030 году до примерно 50 миллиардов евро, сообщило агентство Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить объём продаж в пять раз к 2030 году до примерно 50 миллиардов евро, сообщило агентство DPA со ссылкой главу концерна Армина Паппергера.

Rheinmetall за первые девять месяцев 2025 года увеличил выручку на 19,9% в годовом выражении, до 7,515 миллиарда евро, говорится в финансовом отчете компании. В 2024 году оборот концерна составил чуть менее десяти миллиардов евро, сообщил ранее глава концерна.

"К 2030 году мы стремимся достичь объёма продаж около 50 миллиардов евро", - заявил Паппергер.

Он подчеркнул, что страны НАТО намерены инвестировать в свои вооружённые силы значительно больше, чем прежде, и спрос на вооружения останется высоким ещё долгое время. Германия является движущей силой этого процесса в связи с планируемым увеличением оборонного бюджета, заявил Паппергер.

По мнению Паппергера, стремительный рост в оборонном бизнесе не достигнет своего пика в 2030 году. "К 2030 году страны НАТО не достигнут на 100% желаемого уровня", - сказал он, высказав предположение, что они продолжат совершать крупные закупки и далее.

Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе . Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине , включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.