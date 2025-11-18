Рейтинг@Mail.ru
Прямой рейс Казань - Абу-Даби будет востребован и туристами, и бизнесом - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:43 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/reys-2055831902.html
Прямой рейс Казань - Абу-Даби будет востребован и туристами, и бизнесом
Прямой рейс Казань - Абу-Даби будет востребован и туристами, и бизнесом - РИА Новости, 18.11.2025
Прямой рейс Казань - Абу-Даби будет востребован и туристами, и бизнесом
Прямой регулярный рейс между Казанью и Абу-Даби, который с 4 декабря начнет выполнять национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:43:00+03:00
2025-11-18T19:43:00+03:00
республика татарстан
казань
оаэ
абу-даби
etihad airways
камаз (завод)
талия минуллина
казанский вертолетный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_2aff628dfd0e5b46c5cbcb2f3b980e60.jpg
https://ria.ru/20251114/proizvodstvo-2055055164.html
https://ria.ru/20251117/tatarstan-2055573914.html
казань
оаэ
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_286995dd968d409390163a7856f46f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, оаэ, абу-даби, etihad airways, камаз (завод), талия минуллина, казанский вертолетный завод, airbus a320
Республика Татарстан, Казань, ОАЭ, Абу-Даби, Etihad Airways, КамАЗ (завод), Талия Минуллина, Казанский вертолетный завод, Airbus A320
Прямой рейс Казань - Абу-Даби будет востребован и туристами, и бизнесом

С 4 декабря появится прямой регулярный рейс между Казанью и Абу-Даби

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Прямой регулярный рейс между Казанью и Абу-Даби, который с 4 декабря начнет выполнять национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways, будет востребован как туристами, так и предпринимателями, и послужит росту торгово-экономического, культурного и туристического взаимодействия Татарстана и ОАЭ, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"Рейсы из Казани в Абу-Даби и обратно будут однозначно востребованы нашими туристами и предпринимателями. Компания Etihad Airways для нас сейчас будет стратегическим партнером с тем, чтобы мы могли развивать наши деловые отношения, проводить совместные деловые мероприятия и сделать многое для того, чтобы открытие этого прямого рейса напрямую повлияло позитивно на торгово-экономическое, научно-техническое, культурное, образовательное, спортивное, туристическое взаимодействие не только Татарстана и ОАЭ, но и Татарстана и стран Персидского залива", - сказала Минуллина в ходе презентации нового рейса.
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Производитель "ТА-ИТ" из Татарстана и китайская Genew будут сотрудничать
14 ноября, 17:56
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана подчеркнула тесные контакты Татарстана с ОАЭ и отметила активность предприятий республики в сотрудничестве с эмиратскими партнерами. В частности, по ее информации, на рынке ОАЭ работают такие крупные компании, как "КамАЗ", Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, "Аурус", судостроительная корпорация "Ак Барс", "Татшина", "Химград" и другие.
Кроме того, по словам Минуллиной, в Татарстане и Приволжском федеральном округе проходит много самых разных деловых событий, таких как международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum". В 2026 году Казань будет нести звание культурной столицы исламского мира, запланировано проведение нескольких интересных мероприятий. Все это также позволяет говорить о том, что новый маршрут будет востребованным.
"Прямое авиасообщение в одну из главных точек Персидского залива дает нам не только прямое попадание прямо в сердце ОАЭ с прекрасными культурными, историческими и развлекательными объектами и доступ к крупным деловым объединениям, которые там расположены, но и "разлет" дальше по маршруту, в другие города и страны. Это хороший аэропорт для стыковки. Думаю, это тоже будет востребовано нашими предпринимателями", - добавила она.
Генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов отметил, что открытие данной программы явилось результатом масштабной работы, проведенной совместно с Etihad Airways. Аэропорт Казани стал четвертым в России, из которого авиакомпания будет осуществлять полеты.
"Открытие этого маршрута - это знаковая веха в развитии аэропорта "Казань" и яркое подтверждение того, что Татарстан востребован на деловой и туристической карте мира. Первый рейс состоится 4 декабря. Данный маршрут, считаю, будет востребован не только с точки зрения туристического потока, но и деловой активности республики, даст новые контакты", - сказал Романцов.
Планируется, что рейсы между Казанью и Абу-Даби будут выполняться на воздушных судах типа Airbus A320 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Татарстане обновили 200 км дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
17 ноября, 20:52
 
Республика ТатарстанКазаньОАЭАбу-ДабиEtihad AirwaysКамАЗ (завод)Талия МинуллинаКазанский вертолетный заводAirbus A320
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала