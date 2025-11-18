Прямой рейс Казань - Абу-Даби будет востребован и туристами, и бизнесом

КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Прямой регулярный рейс между Казанью и Абу-Даби, который с 4 декабря начнет выполнять национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways, будет востребован как туристами, так и предпринимателями, и послужит росту торгово-экономического, культурного и туристического взаимодействия Татарстана и ОАЭ, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Рейсы из Казани в Абу-Даби и обратно будут однозначно востребованы нашими туристами и предпринимателями. Компания Etihad Airways для нас сейчас будет стратегическим партнером с тем, чтобы мы могли развивать наши деловые отношения, проводить совместные деловые мероприятия и сделать многое для того, чтобы открытие этого прямого рейса напрямую повлияло позитивно на торгово-экономическое, научно-техническое, культурное, образовательное, спортивное, туристическое взаимодействие не только Татарстана и ОАЭ, но и Татарстана и стран Персидского залива", - сказала Минуллина в ходе презентации нового рейса.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана подчеркнула тесные контакты Татарстана с ОАЭ и отметила активность предприятий республики в сотрудничестве с эмиратскими партнерами. В частности, по ее информации, на рынке ОАЭ работают такие крупные компании, как "КамАЗ", Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, "Аурус", судостроительная корпорация "Ак Барс", "Татшина", "Химград" и другие.

Кроме того, по словам Минуллиной, в Татарстане и Приволжском федеральном округе проходит много самых разных деловых событий, таких как международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum". В 2026 году Казань будет нести звание культурной столицы исламского мира, запланировано проведение нескольких интересных мероприятий. Все это также позволяет говорить о том, что новый маршрут будет востребованным.

"Прямое авиасообщение в одну из главных точек Персидского залива дает нам не только прямое попадание прямо в сердце ОАЭ с прекрасными культурными, историческими и развлекательными объектами и доступ к крупным деловым объединениям, которые там расположены, но и "разлет" дальше по маршруту, в другие города и страны. Это хороший аэропорт для стыковки. Думаю, это тоже будет востребовано нашими предпринимателями", - добавила она.

Генеральный директор международного аэропорта "Казань" Сергей Романцов отметил, что открытие данной программы явилось результатом масштабной работы, проведенной совместно с Etihad Airways. Аэропорт Казани стал четвертым в России, из которого авиакомпания будет осуществлять полеты.

"Открытие этого маршрута - это знаковая веха в развитии аэропорта "Казань" и яркое подтверждение того, что Татарстан востребован на деловой и туристической карте мира. Первый рейс состоится 4 декабря. Данный маршрут, считаю, будет востребован не только с точки зрения туристического потока, но и деловой активности республики, даст новые контакты", - сказал Романцов.