Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters - РИА Новости, 18.11.2025
11:23 18.11.2025
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters - РИА Новости, 18.11.2025
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию в среду, он примет участие в переговорах с участием Владимира... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:23:00+03:00
2025-11-18T11:23:00+03:00
в мире, турция, сша, владимир зеленский, ближний восток, стив уиткофф
В мире, Турция, США, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Стив Уиткофф
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters

Reuters: Уиткофф встретится с Зеленским в Турции 19 ноября

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию в среду, он примет участие в переговорах с участием Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник.
"Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию в среду, примет участие в переговорах с Зеленским", - говорится в публикации.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
США продолжают верить в мирное решение по Украине, заявил постпред в НАТО
15 ноября, 18:28
 
В миреТурцияСШАВладимир ЗеленскийБлижний ВостокСтив Уиткофф
 
 
