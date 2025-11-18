МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию в среду, он примет участие в переговорах с участием Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник.
https://ria.ru/20251118/reuters-2055667084.html
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters - РИА Новости, 18.11.2025
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию в среду, он примет участие в переговорах с участием Владимира... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:23:00+03:00
2025-11-18T11:23:00+03:00
2025-11-18T11:23:00+03:00
в мире
турция
сша
владимир зеленский
ближний восток
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_0:69:2867:1682_1920x0_80_0_0_c0fc24a0a0b0f7fad2cfd787c0d3c529.jpg
https://ria.ru/20251115/uitaker-2055201998.html
турция
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_f7fbbaaf0f1e8a7ebbc8e5cbeddd9136.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, владимир зеленский, ближний восток, стив уиткофф
В мире, Турция, США, Владимир Зеленский, Ближний Восток, Стив Уиткофф
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции, пишет Reuters
Reuters: Уиткофф встретится с Зеленским в Турции 19 ноября
© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото