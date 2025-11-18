Рейтинг@Mail.ru
США работают над переговорами с Россией по Украине, сообщили Reuters - РИА Новости, 18.11.2025
06:29 18.11.2025
США работают над переговорами с Россией по Украине, сообщили Reuters
Белый дом продолжает работать над переговорами с Россией о прекращении украинского конфликта, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника...
США работают над переговорами с Россией по Украине, сообщили Reuters

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Белый дом продолжает работать над переговорами с Россией о прекращении украинского конфликта, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника США.
"Белый дом продолжает работать над переговорами с РФ об окончании войны", - говорится в сообщении.
По словам чиновника, американская администрация "определённо работает" над переговорным процессом, однако это не было в центре внимания новостей из-за большого количества происходящих событий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита России и США
