Рейтинг@Mail.ru
Российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/rets-2055769022.html
Российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт
Российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт - РИА Новости, 18.11.2025
Российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт
Российские ИТ-компании рассматривают экспорт как одно из ключевых направлений развития бизнеса, однако их активность на международных рынках остается... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:05:00+03:00
2025-11-18T16:05:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055768810_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_ce5e487fc9c022b618db7c77ccf3846a.jpg
https://ria.ru/20251118/sdelka-2055678250.html
https://ria.ru/20251118/eksporter-2055746161.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055768810_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c1aa628f9afe0060944143298d9b892c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт

РЭЦ: российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт

© РИА Новости / Кирилл КалинниковДиректор по клиентской работе АО "Российский экспортный центр" Алексей Мудраков
Директор по клиентской работе АО Российский экспортный центр Алексей Мудраков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Директор по клиентской работе АО "Российский экспортный центр" Алексей Мудраков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские ИТ-компании рассматривают экспорт как одно из ключевых направлений развития бизнеса, однако их активность на международных рынках остается недостаточной, основная причина – сосредоточенность на импортозамещении и поиске спроса внутри страны, что ограничивает рост из-за скромных масштабов отечественного рынка, сказал директор по клиентской работе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков на площадке SOC Forum 2025.
По оценкам экспертов, объем российского ИТ-рынка составляет лишь 0,5% от мирового.
Саммит Partnership Summit в городе Вишакхапатнам - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
РЭЦ помог компаниям РФ заключить внешнеторговые сделки с Индией
Вчера, 12:00
"Это означает, что без выхода за рубеж компании рискуют потерять конкурентоспособность. Основная причина недостаточной активности на международных рынках – сосредоточенность российских ИТ-компаний на импортозамещении и поиске спроса внутри страны, что ограничивает рост из-за скромных масштабов отечественного рынка. Наработанные решения необходимо продвигать на внешние рынки, чтобы сохранить свою технологическую независимость и развиваться", – отметил Мудраков.
Он напомнил, что РЭЦ оказывает поддержку несырьевому неэнергетическому экспорту в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". "В фокусе – товары, оборудование и продукция АПК, но также применяются "горизонтальные" инструменты для ИТ-услуг", – добавил представитель центра.
Среди них – образовательные и аналитические программы, помощь в выходе на зарубежные рынки, финансовая поддержка.
Однако, отметил Мудраков, господдержка не заменяет активность самих компаний. "Российскому ИТ-сектору нужна системная работа на экспорт. Без масштабирования на глобальные рынки потенциал роста останется ограниченным. Консолидация усилий бизнеса и государства поможет добиться устойчивого развития отрасли. Один из вариантов стимулирования – создание экспортного интегратора, который объединит усилия вендоров в сфере информационной безопасности. Такой подход позволит укрупнить зарубежные проекты, упростив их финансирование, а также повысить значимость для государства и банков и предлагать клиентам комплексные решения, увеличивая ценность российских технологий", – заключил он.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Школа экспорта РЭЦ и ЦСМС Росмолодежи подготовили молодых экспортеров
Вчера, 15:16
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала