Российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские ИТ-компании рассматривают экспорт как одно из ключевых направлений развития бизнеса, однако их активность на международных рынках остается недостаточной, основная причина – сосредоточенность на импортозамещении и поиске спроса внутри страны, что ограничивает рост из-за скромных масштабов отечественного рынка, сказал директор по клиентской работе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков на площадке SOC Forum 2025.
По оценкам экспертов, объем российского ИТ-рынка составляет лишь 0,5% от мирового.
"Это означает, что без выхода за рубеж компании рискуют потерять конкурентоспособность. Основная причина недостаточной активности на международных рынках – сосредоточенность российских ИТ-компаний на импортозамещении и поиске спроса внутри страны, что ограничивает рост из-за скромных масштабов отечественного рынка. Наработанные решения необходимо продвигать на внешние рынки, чтобы сохранить свою технологическую независимость и развиваться", – отметил Мудраков.
Он напомнил, что РЭЦ оказывает поддержку несырьевому неэнергетическому экспорту в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". "В фокусе – товары, оборудование и продукция АПК, но также применяются "горизонтальные" инструменты для ИТ-услуг", – добавил представитель центра.
Среди них – образовательные и аналитические программы, помощь в выходе на зарубежные рынки, финансовая поддержка.
Однако, отметил Мудраков, господдержка не заменяет активность самих компаний. "Российскому ИТ-сектору нужна системная работа на экспорт. Без масштабирования на глобальные рынки потенциал роста останется ограниченным. Консолидация усилий бизнеса и государства поможет добиться устойчивого развития отрасли. Один из вариантов стимулирования – создание экспортного интегратора, который объединит усилия вендоров в сфере информационной безопасности. Такой подход позволит укрупнить зарубежные проекты, упростив их финансирование, а также повысить значимость для государства и банков и предлагать клиентам комплексные решения, увеличивая ценность российских технологий", – заключил он.