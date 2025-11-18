Российские ИТ-компании должны активнее выходить на экспорт

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские ИТ-компании рассматривают экспорт как одно из ключевых направлений развития бизнеса, однако их активность на международных рынках остается недостаточной, основная причина – сосредоточенность на импортозамещении и поиске спроса внутри страны, что ограничивает рост из-за скромных масштабов отечественного рынка, сказал директор по клиентской работе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков на площадке SOC Forum 2025.

По оценкам экспертов, объем российского ИТ-рынка составляет лишь 0,5% от мирового.

"Это означает, что без выхода за рубеж компании рискуют потерять конкурентоспособность. Основная причина недостаточной активности на международных рынках – сосредоточенность российских ИТ-компаний на импортозамещении и поиске спроса внутри страны, что ограничивает рост из-за скромных масштабов отечественного рынка. Наработанные решения необходимо продвигать на внешние рынки, чтобы сохранить свою технологическую независимость и развиваться", – отметил Мудраков.

Он напомнил, что РЭЦ оказывает поддержку несырьевому неэнергетическому экспорту в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". "В фокусе – товары, оборудование и продукция АПК, но также применяются "горизонтальные" инструменты для ИТ-услуг", – добавил представитель центра.

Среди них – образовательные и аналитические программы, помощь в выходе на зарубежные рынки, финансовая поддержка.