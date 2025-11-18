МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Детективный сериал "Тайны следствия" вошел в "Книгу рекордов России" как самый продолжительный в телевизионном эфире — он идет уже более 20 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия".

"На телеканале проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7 648 дней. Почетный сертификат "Книги рекордов России" получила исполнительница главной роли Анна Ковальчук", — уточнили в пресс-службе.

"Я хорошо помню, с чего все начиналось, как проходили пробы, как меня утвердили на какие-то пилотные серии, которые, возможно, никому никогда не понадобятся. Моя героиня тогда была одинокой, неуверенной в себе женщиной в холодном городе. Сейчас, мне кажется, Мария Сергеевна утвердилась в том, что справедливость торжествует и что вокруг есть люди, на которых можно положиться. Ну а со всеми нами – зрители, которые нас поддерживают", — отметила Ковальчук.

По словам Станислава Коненко, основателя и главного редактора "Книги рекордов России", в этой номинации – это первый и пока единственный рекорд.

"Визитной карточной "Тайн следствия", конечно, является главная героиня: влюбившись в нее давным-давно, зрители до сих пор следят за тем, куда заведет ее судьба, в какие ситуации она попадает и как из них выйдет, им интересно, они смотрят, удивляются", — добавил он.

Главные роли в проекте исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук, Дмитрий Миллер и другие. Режиссер – Максим Демченко.