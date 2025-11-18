ПСБ и Минфин РФ создали компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания "А7", созданная банком ПСБ, и Минфин России учредили организацию по выпуску векселей и цифровых финансовых инструментов для участников внешнеэкономической деятельности "Росвексель", сообщает пресс-служба банка.

Компания предоставит российским экспортерам и импортерам инструмент расчетов, обеспеченный золотом. Вексель может использоваться для расчетов юридических лиц с иностранными контрагентами, в том числе для оплаты контрактов в любой валюте.