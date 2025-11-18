Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и Минфин РФ создали компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/raschet-2055689379.html
ПСБ и Минфин РФ создали компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов
ПСБ и Минфин РФ создали компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов - РИА Новости, 18.11.2025
ПСБ и Минфин РФ создали компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов
Компания "А7", созданная банком ПСБ, и Минфин России учредили организацию по выпуску векселей и цифровых финансовых инструментов для участников... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:41:00+03:00
2025-11-18T12:41:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c54b4e029ff3c369d868f8bc2ca674d.jpg
https://ria.ru/20251114/zaschita-2054953937.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9075849a5cf3f78ca96283a6d33890ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
ПСБ и Минфин РФ создали компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов

ПСБ и Минфин РФ учредили компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов

© iStock.com / mizar_21984Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© iStock.com / mizar_21984
Рубли и калькулятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания "А7", созданная банком ПСБ, и Минфин России учредили организацию по выпуску векселей и цифровых финансовых инструментов для участников внешнеэкономической деятельности "Росвексель", сообщает пресс-служба банка.
Компания предоставит российским экспортерам и импортерам инструмент расчетов, обеспеченный золотом. Вексель может использоваться для расчетов юридических лиц с иностранными контрагентами, в том числе для оплаты контрактов в любой валюте.
"Создание компании “Росвексель” совместно с Минфином является важной частью формирования суверенной финансовой инфраструктуры России. Это усилит возможности российских экспортеров и импортеров и поддержит дальнейшее развитие внешней торговли. ПСБ использует свои уникальные компетенции, опыт участия в масштабных государственных инициативах и глубокую интеграцию в финансовую систему страны", — сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Отделение банка ПСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Жоголев: индивидуальное доверительное управление защитит права инвесторов
14 ноября, 11:55
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала