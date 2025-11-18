https://ria.ru/20251118/raschet-2055689379.html
ПСБ и Минфин РФ создали компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов
2025-11-18T12:41:00+03:00
2025-11-18T12:41:00+03:00
2025-11-18T12:41:00+03:00
экономика
ПСБ и Минфин РФ учредили компанию "Росвексель" для трансграничных расчетов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Компания "А7", созданная банком ПСБ, и Минфин России учредили организацию по выпуску векселей и цифровых финансовых инструментов для участников внешнеэкономической деятельности "Росвексель", сообщает пресс-служба банка.
Компания предоставит российским экспортерам и импортерам инструмент расчетов, обеспеченный золотом. Вексель может использоваться для расчетов юридических лиц с иностранными контрагентами, в том числе для оплаты контрактов в любой валюте.
"Создание компании “Росвексель” совместно с Минфином является важной частью формирования суверенной финансовой инфраструктуры России. Это усилит возможности российских экспортеров и импортеров и поддержит дальнейшее развитие внешней торговли. ПСБ использует свои уникальные компетенции, опыт участия в масштабных государственных инициативах и глубокую интеграцию в финансовую систему страны", — сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.