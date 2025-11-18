Рейтинг@Mail.ru
В Раде предупредили о возможных проблемах с соцвыплатами в 2026 году
17:37 18.11.2025
В Раде предупредили о возможных проблемах с соцвыплатами в 2026 году
В Раде предупредили о возможных проблемах с соцвыплатами в 2026 году - РИА Новости, 18.11.2025
В Раде предупредили о возможных проблемах с соцвыплатами в 2026 году
Проблемы с соцвыплатыми могут начаться на Украине уже с апреля следующего года, если ЕС не утвердит выделение Киеву кредита за счет замороженных активов РФ,... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины, Санкции в отношении России
В Раде предупредили о возможных проблемах с соцвыплатами в 2026 году

Депутат Забуранная: проблемы с соцвыплатами на Украине могут начаться с апреля

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Проблемы с соцвыплатыми могут начаться на Украине уже с апреля следующего года, если ЕС не утвердит выделение Киеву кредита за счет замороженных активов РФ, заявила во вторник депутат Верховной рады Леся Забуранная.
"Хочу напомнить, 44 миллиарда (долларов – ред.) - это дефицит нашего госбюджета на следующий год, в который входят все соцвыплаты. И 18 миллиардов не являются подтвержденными. Очень надеемся на готовность европейских партнеров начать нас кредитовать в рамках репарационного кредита, поскольку потом все вопросы соцвыплат будут сложно решаемы уже во втором квартале 2026 года", - сказала Забуранная в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости из-за скандала на Украине
Вчера, 14:45
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки всего правительства Украины
Вчера, 14:22
 
