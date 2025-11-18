В Раде предупредили о возможных проблемах с соцвыплатами в 2026 году

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Проблемы с соцвыплатыми могут начаться на Украине уже с апреля следующего года, если ЕС не утвердит выделение Киеву кредита за счет замороженных активов РФ, заявила во вторник депутат Верховной рады Леся Забуранная.
"Хочу напомнить, 44 миллиарда (долларов – ред.) - это дефицит нашего госбюджета на следующий год, в который входят все соцвыплаты. И 18 миллиардов не являются подтвержденными. Очень надеемся на готовность европейских партнеров начать нас кредитовать в рамках репарационного кредита, поскольку потом все вопросы соцвыплат будут сложно решаемы уже во втором квартале 2026 года", - сказала Забуранная в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.