В Раде предупредили о возможных проблемах с соцвыплатами в 2026 году

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Проблемы с соцвыплатыми могут начаться на Украине уже с апреля следующего года, если ЕС не утвердит выделение Киеву кредита за счет замороженных активов РФ, заявила во вторник депутат Верховной рады Леся Забуранная.

"Хочу напомнить, 44 миллиарда (долларов – ред.) - это дефицит нашего госбюджета на следующий год, в который входят все соцвыплаты. И 18 миллиардов не являются подтвержденными. Очень надеемся на готовность европейских партнеров начать нас кредитовать в рамках репарационного кредита, поскольку потом все вопросы соцвыплат будут сложно решаемы уже во втором квартале 2026 года", - сказала Забуранная в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.