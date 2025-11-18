Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки всего правительства Украины

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Члены фракции экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" потребовали распустить кабинет министров.
"Хочу поблагодарить каждого из 51 депутата "Европейской солидарности", "Голоса", "Слуги народа", "Батькивщины", которые поставили подписи под требованием отставки правительства. Сегодня мы не дадим голосовать (за отставку. — Прим. ред.) этих двух министров. Мы не будем голосовать за попытку выпустить пар и сохранить коррупционную вертикаль. Мы призываем остановить правительство Али-Бабы, сформировать коалицию", — сказал Порошенко* с трибуны парламента.
После этого депутаты его партии заблокировали трибуну, выкрикивая: "Долой правительство!". Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что продолжать работу парламент не может, и объявил перерыв. На этом заседании депутаты должны были рассмотреть отставку фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светланы Гринчук с должности министра энергетики.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.