Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки всего правительства Украины

"Хочу поблагодарить каждого из 51 депутата "Европейской солидарности", "Голоса", "Слуги народа", "Батькивщины", которые поставили подписи под требованием отставки правительства. Сегодня мы не дадим голосовать (за отставку. — Прим. ред.) этих двух министров. Мы не будем голосовать за попытку выпустить пар и сохранить коррупционную вертикаль. Мы призываем остановить правительство Али-Бабы, сформировать коалицию", — сказал Порошенко* с трибуны парламента.