Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки всего правительства Украины
14:22 18.11.2025 (обновлено: 14:53 18.11.2025)
Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки всего правительства Украины
Члены фракции экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" потребовали распустить кабинет министров. РИА Новости, 18.11.2025
Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки всего правительства Украины

Партия Порошенко выступила в Раде за отставку всего правительства Украины

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Члены фракции экс-президента Украины Петра Порошенко* "Европейская солидарность" потребовали распустить кабинет министров.
«

"Хочу поблагодарить каждого из 51 депутата "Европейской солидарности", "Голоса", "Слуги народа", "Батькивщины", которые поставили подписи под требованием отставки правительства. Сегодня мы не дадим голосовать (за отставку. — Прим. ред.) этих двух министров. Мы не будем голосовать за попытку выпустить пар и сохранить коррупционную вертикаль. Мы призываем остановить правительство Али-Бабы, сформировать коалицию", — сказал Порошенко* с трибуны парламента.

После этого депутаты его партии заблокировали трибуну, выкрикивая: "Долой правительство!". Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что продолжать работу парламент не может, и объявил перерыв. На этом заседании депутаты должны были рассмотреть отставку фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
