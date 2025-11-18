Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 18.11.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе Ростовской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
чертковский район
ростовская область
юрий слюсарь
чертковский район
ростовская область
чертковский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Чертковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Чертковском районе Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь"
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе Ростовской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в Telegram-канале.
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
В Ярославской области объявили беспилотную опасность
03:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЧертковский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
