ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 18.11.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе Ростовской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
чертковский район
ростовская область
юрий слюсарь
чертковский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Чертковском районе Ростовской области