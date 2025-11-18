Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 18.11.2025
ПВО сбила пять украинских беспилотников
ПВО сбила пять украинских беспилотников
ПВО России за утро перехватила и уничтожила 5 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
курская область
безопасность
россия
брянская область
курская область
россия, брянская область, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Курская область, Безопасность
ПВО сбила пять украинских беспилотников

ПВО России за утро перехватила и уничтожила 5 украинских БПЛА

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ПВО России за утро перехватила и уничтожила 5 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Восемнадцатого ноября с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства обороны.
Так, три БПЛА сбиты над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией Курской области.
