Путин оценил рост товарооборота России и Монголии - РИА Новости, 18.11.2025
23:14 18.11.2025
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии
Рост товарооборота России и Монголии по итогам 8 месяцев 2025 года составил 7,9%, в современных условиях это хороший показатель, сказал президент РФ Владимир...
2025-11-18T23:14:00+03:00
2025-11-18T23:14:00+03:00
экономика
россия
монголия
москва
владимир путин
шос
евразийский экономический союз
экономика, россия, монголия, москва, владимир путин, шос, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Монголия, Москва, Владимир Путин, ШОС, Евразийский экономический союз
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии

Путин назвал хорошим показатель товарооборота России и Монголии за 2025 год

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рост товарооборота России и Монголии по итогам 8 месяцев 2025 года составил 7,9%, в современных условиях это хороший показатель, сказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник вечером принял в Кремле премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара, который прибыл в РФ для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС в Москве.
Гомбожавын Занданшатар - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Монголия готова открыть филиала российского банка, заявил премьер
Вчера, 22:49
"Наши двусторонние связи поступательно развиваются. По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота - плюс 7,9%. Надо сказать, что в современных условиях практически 8% роста - это, в общем, хороший показатель", - сообщил Путин в ходе встречи.
Он напомнил, что в июне было подписано временное торговое соглашение между Монголией и членами Евразийского экономического союза.
"Я очень надеюсь на то, что это не только послужит хорошим знаком, но и создаст хорошие условия для расширения наших торгово-экономических связей", - продолжил президент РФ.
Встреча Путина с премьер-министром Монголии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россия уделяет внимание взаимодействию с Монголией и Китаем, заявил Путин
Вчера, 22:36
 
ЭкономикаРоссияМонголияМоскваВладимир ПутинШОСЕвразийский экономический союз
 
 
