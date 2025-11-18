https://ria.ru/20251118/putin-2055864414.html
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии - РИА Новости, 18.11.2025
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии
Рост товарооборота России и Монголии по итогам 8 месяцев 2025 года составил 7,9%, в современных условиях это хороший показатель, сказал президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:14:00+03:00
2025-11-18T23:14:00+03:00
2025-11-18T23:14:00+03:00
экономика
россия
монголия
москва
владимир путин
шос
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg
https://ria.ru/20251118/mongolija-2055861820.html
https://ria.ru/20251118/rossija-2055860042.html
россия
монголия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_9562b9edb4c867bb216ae4ed6ec2f7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, монголия, москва, владимир путин, шос, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Монголия, Москва, Владимир Путин, ШОС, Евразийский экономический союз
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии
Путин назвал хорошим показатель товарооборота России и Монголии за 2025 год