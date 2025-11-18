Путин оценил рост товарооборота России и Монголии

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рост товарооборота России и Монголии по итогам 8 месяцев 2025 года составил 7,9%, в современных условиях это хороший показатель, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Я очень надеюсь на то, что это не только послужит хорошим знаком, но и создаст хорошие условия для расширения наших торгово-экономических связей", - продолжил президент РФ.