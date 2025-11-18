Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией

"Сегодня имел удовольствие встречаться с вашим коллегой, с премьером Госсовета Китайской Народной республики, мы тоже говорили с ним о возможности расширения нашего сотрудничества в трехстороннем формате (Россия-Монголия-Китай - ред.)", - сказал Путин на встрече в Кремле.