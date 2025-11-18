https://ria.ru/20251118/putin-2055861075.html
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией - РИА Новости, 18.11.2025
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьером госсовета КНР Ля Цяном возможность расширения сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай. РИА Новости, 18.11.2025
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией
Путин обсудил с Ля Цяном расширение сотрудничества России, Китая и Монголии