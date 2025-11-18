Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/putin-2055861075.html
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией - РИА Новости, 18.11.2025
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьером госсовета КНР Ля Цяном возможность расширения сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:46:00+03:00
2025-11-18T22:46:00+03:00
в мире
китай
россия
монголия
владимир путин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055791595_92:501:2843:2048_1920x0_80_0_0_a5edd64e87b61a6988ec8398fe8002bc.jpg
https://ria.ru/20251118/rossija-2055860042.html
китай
россия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055791595_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_ddd97c33d979177634fcff55ab831d46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, монголия, владимир путин, ли цян
В мире, Китай, Россия, Монголия, Владимир Путин, Ли Цян
Путин обсудил с премьером Госсовета КНР сотрудничество с Монголией

Путин обсудил с Ля Цяном расширение сотрудничества России, Китая и Монголии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время двусторонней встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном
Владимир Путин во время двусторонней встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время двусторонней встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьером госсовета КНР Ля Цяном возможность расширения сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай.
Во вторник Путин принял премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара, отметил важность для Москвы сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай.
"Сегодня имел удовольствие встречаться с вашим коллегой, с премьером Госсовета Китайской Народной республики, мы тоже говорили с ним о возможности расширения нашего сотрудничества в трехстороннем формате (Россия-Монголия-Китай - ред.)", - сказал Путин на встрече в Кремле.
Ранее Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Встреча Путина с премьер-министром Монголии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россия уделяет внимание взаимодействию с Монголией и Китаем, заявил Путин
Вчера, 22:36
 
В миреКитайРоссияМонголияВладимир ПутинЛи Цян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала