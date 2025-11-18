Путин встретился с премьером Монголии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром двусторонние отношения на встрече в Кремле.

« "Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества", — сказал глава государства.

Путин добавил, что российская сторона рассчитывает провести заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе до конца года.

« "Наши двусторонние связи поступательно развиваются. По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота — плюс 7,9 процента. Надо сказать, что в современных условиях практически восемь процентов роста — это, в общем, хороший показатель". Владимир Путин президент России президент России

Он также отметил, что Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия — Монголия — Китай.

Гомбожавын Занданшатар, в свою очередь, заявил, что монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка для налаживания ситуации со взаимными расчетами.

Предыдущая встреча Путина и Гомбожавын Занданшатара прошла в сентябре во Владивостоке накануне пленарного заседания десятого Восточного экономического форума.

До этого Путин обсудил на переговорах с премьером Госсовета Китая Ли Цяном двустороннее сотрудничество и встретился с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Он также принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС.

Заседание совета во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП в 2024-2025 годах.