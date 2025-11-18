Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с премьером Монголии - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 18.11.2025 (обновлено: 23:15 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/putin-2055858848.html
Путин встретился с премьером Монголии
Путин встретился с премьером Монголии - РИА Новости, 18.11.2025
Путин встретился с премьером Монголии
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром двусторонние отношения на встрече в Кремле. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:28:00+03:00
2025-11-18T23:15:00+03:00
в мире
россия
монголия
москва
владимир путин
китай
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055860915_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba8ae9f7ad2fb59dcce51c2fd98e4280.jpg
https://ria.ru/20250831/diplomatiya-2015348133.html
https://ria.ru/20251118/mongoliya-2055808569.html
https://ria.ru/20251118/shos-2055772137.html
россия
монголия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с премьер-министром Монголии
Встреча Путина с премьер-министром Монголии.
2025-11-18T22:28
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055860915_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d66df833c67856a2da8d15a0c534e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, монголия, москва, владимир путин, китай, шос
В мире, Россия, Монголия, Москва, Владимир Путин, Китай, ШОС
Путин встретился с премьером Монголии

Путин провел встречу с премьером Монголии Занданшатаром

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром двусторонние отношения на встрече в Кремле.
«

"Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества", — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Монголии
31 августа, 19:02
Путин добавил, что российская сторона рассчитывает провести заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе до конца года.
«

"Наши двусторонние связи поступательно развиваются. По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота — плюс 7,9 процента. Надо сказать, что в современных условиях практически восемь процентов роста — это, в общем, хороший показатель".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Он также отметил, что Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия — Монголия — Китай.
Гомбожавын Занданшатар, в свою очередь, заявил, что монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка для налаживания ситуации со взаимными расчетами.

Предыдущая встреча Путина и Гомбожавын Занданшатара прошла в сентябре во Владивостоке накануне пленарного заседания десятого Восточного экономического форума.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области нефти и газа
Вчера, 17:41
До этого Путин обсудил на переговорах с премьером Госсовета Китая Ли Цяном двустороннее сотрудничество и встретился с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Он также принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание совета во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП в 2024-2025 годах.

Шанхайская организация сотрудничества объединяет десять стран: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Монголия является государством-наблюдателем.

Владимир Путин и Михаил Мишустин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вместе страны ШОС способны добиться впечатляющих результатов, заявил Путин
Вчера, 16:14
 
В миреРоссияМонголияМоскваВладимир ПутинКитайШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала