Путин встретился с премьером Монголии
Путин встретился с премьером Монголии - РИА Новости, 18.11.2025
Путин встретился с премьером Монголии
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром двусторонние отношения на встрече в Кремле. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:28:00+03:00
2025-11-18T22:28:00+03:00
2025-11-18T23:15:00+03:00
Встреча Путина с премьер-министром Монголии
Встреча Путина с премьер-министром Монголии.
Путин встретился с премьером Монголии
Путин провел встречу с премьером Монголии Занданшатаром
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром двусторонние отношения на встрече в Кремле.
«
"Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества", — сказал глава государства.
Путин добавил, что российская сторона рассчитывает провести заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Улан-Баторе до конца года.
«
"Наши двусторонние связи поступательно развиваются. По итогам первых восьми месяцев этого года мы видим позитивную тенденцию увеличения товарооборота — плюс 7,9 процента. Надо сказать, что в современных условиях практически восемь процентов роста — это, в общем, хороший показатель".
Владимир Путин
президент России
Он также отметил, что Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия — Монголия — Китай.
Гомбожавын Занданшатар, в свою очередь, заявил, что монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка для налаживания ситуации со взаимными расчетами.
Предыдущая встреча Путина и Гомбожавын Занданшатара прошла в сентябре во Владивостоке накануне пленарного заседания десятого Восточного экономического форума.
До этого Путин обсудил на переговорах с премьером Госсовета Китая Ли Цяном двустороннее сотрудничество и встретился с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Он также принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание совета во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП в 2024-2025 годах.
Шанхайская организация сотрудничества объединяет десять стран: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Монголия является государством-наблюдателем.