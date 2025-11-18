Путин примет участие в установке корпуса реактора на египетской АЭС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 19 ноября, примет по видеосвязи участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщает пресс-служба Кремля.