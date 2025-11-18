Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в установке корпуса реактора на египетской АЭС - РИА Новости, 18.11.2025
18:33 18.11.2025
Путин примет участие в установке корпуса реактора на египетской АЭС
Путин примет участие в установке корпуса реактора на египетской АЭС - РИА Новости, 18.11.2025
Путин примет участие в установке корпуса реактора на египетской АЭС
Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 19 ноября, примет по видеосвязи участие в торжественной церемонии по... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
египет
владимир путин
аэс "эль-дабаа"
россия
египет
Новости
ru-RU
в мире, россия, египет, владимир путин, аэс "эль-дабаа"
В мире, Россия, Египет, Владимир Путин, АЭС "Эль-Дабаа"
Путин примет участие в установке корпуса реактора на египетской АЭС

Путин по видеосвязи примет участие в установке реактора на АЭС "Эль-Дабаа"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 19 ноября, примет по видеосвязи участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого ноября президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференцсвязи примет участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году, АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4800 мегаватт.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин оценил введение безвизового режима с Китаем
В миреРоссияЕгипетВладимир ПутинАЭС "Эль-Дабаа"
 
 
