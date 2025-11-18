https://ria.ru/20251118/putin-2055815188.html
Путин встретится с председателем Совета министров Тоголезской Республики
Путин встретится с председателем Совета министров Тоголезской Республики
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, который находится в России с... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:16:00+03:00
россия
москва
владимир путин
в мире
россия
москва
Путин встретится с главой Совета министров Тоголезской Республики Гнассингбе