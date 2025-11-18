Путин прокомментировал работу России и Китая в рамках ШОС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работа РФ и Китая в рамках ШОС способствует становлению Шанхайской организации сотрудничества как одной из опор многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин
"Тесная российско-китайская работа в этом формате способствует становлению организации в качестве одной из опор многополярного мироустройства, вовлечению в ее орбиту государств Глобального Юга и формированию открытой и недискриминационной международной мировой системы торговой", - сказал Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР.
Он отметил, что в этом году на уровне Совета глав правительств ШОС удалось органично дополнить те усилия, которые предпринимал Китай в ходе своего председательства, успешно завершившегося саммитом в Тяньцзине.
Заседание Совета глав правительств ШОС прошло в Москве 17-18 ноября под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Это заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
КНР в этот же период председательствовала в Совете глав государств ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.