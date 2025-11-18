https://ria.ru/20251118/putin-2055783275.html
Путин поблагодарил Китай за решение о безвизовом режиме для россиян
Президент РФ Владимир Путин вновь поблагодарил Пекин за решение о безвизовом режиме для граждан РФ. РИА Новости, 18.11.2025
