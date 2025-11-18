Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов
16:34 18.11.2025
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов
Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил...
россия, евразия, владимир путин, шос, в мире
Россия, Евразия, Владимир Путин, ШОС, В мире
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентноспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом. Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры", - отметил Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Глава государства подчеркнул, что заметно растут объемы автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок, кроме того, РФ учитывает загрузку перспективных транспортных коридоров, таких как "Север-Юг" и Северный морской путь.
Заголовок открываемого материала