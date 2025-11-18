https://ria.ru/20251118/putin-2055780237.html
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов - РИА Новости, 18.11.2025
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов
Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:34:00+03:00
2025-11-18T16:34:00+03:00
2025-11-18T16:34:00+03:00
россия
евразия
владимир путин
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055759851_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_53c50e82952e713b1feccc3e312e8165.jpg
https://ria.ru/20250830/putin-2038443443.html
россия
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055759851_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_dbdbc9398280c4f5a27e865db60627f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразия, владимир путин, шос, в мире
Россия, Евразия, Владимир Путин, ШОС, В мире
Путин призвал ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов
Путин призвал ШОС продолжать выстраивать сеть логистических маршрутов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, призывает ШОС выстраивать разветвленную сеть логистических маршрутов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентноспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС
и в Евразии
в целом. Россия
, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры", - отметил Путин
на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Глава государства подчеркнул, что заметно растут объемы автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок, кроме того, РФ учитывает загрузку перспективных транспортных коридоров, таких как "Север-Юг" и Северный морской путь.