Путин рассказал об успешном заседании Совета глав правительств стран ШОС
15:57 18.11.2025 (обновлено: 16:23 18.11.2025)
Путин рассказал об успешном заседании Совета глав правительств стран ШОС
Путин рассказал об успешном заседании Совета глав правительств стран ШОС
Руководители делегаций Совета глав правительств стран ШОС успешно провели заседание в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
москва, россия, владимир путин, шос
Москва, Россия, Владимир Путин, ШОС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Руководители делегаций Совета глав правительств стран ШОС успешно провели заседание в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня вы успешно провели очередное заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Путин на встрече с главами делегаций.
Владимир Путин и Михаил Мишустин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вместе страны ШОС способны добиться впечатляющих результатов, заявил Путин
Вчера, 16:14
Президент отметил, что в ходе российского председательства в Совете глав правительств стран ШОС в текущем году "весьма результативно прошло порядка 30 министерских совещаний и экспертных встреч, форумов с участием деловых и общественных кругов, молодежи".
"Согласованы многочисленные взаимовыгодные проекты и программы сотрудничества", - добавил глава государства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве. Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин отметил особую роль правительств стран ШОС
Вчера, 15:52
 
Заголовок открываемого материала