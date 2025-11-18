https://ria.ru/20251118/putin-2055759642.html
Путин призвал развивать логистику на пространстве ШОС
Путин призвал развивать логистику на пространстве ШОС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует продолжать общие усилия по выстраиванию сети логистических маршрутов на пространстве ШОС. РИА Новости, 18.11.2025
Путин призвал выстраивать логистические маршруты на пространстве ШОС