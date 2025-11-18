Рейтинг@Mail.ru
18.11.2025

ШОС способствует стабильности на евразийском пространстве, заявил Путин
15:49 18.11.2025
ШОС способствует стабильности на евразийском пространстве, заявил Путин
Взаимодействие по линии ШОС не ограничивается экономикой, организация способствует миру и стабильности на евразийском пространстве, заявил президент России
в мире
россия
евразия
владимир путин
шос
россия
евразия
в мире, россия, евразия, владимир путин, шос
В мире, Россия, Евразия, Владимир Путин, ШОС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Взаимодействие по линии ШОС не ограничивается экономикой, организация способствует миру и стабильности на евразийском пространстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, взаимодействие по линии ШОС далеко не ограничивается экономикой, хотя это, безусловно, главное. Наша организация на деле способствует и укреплению мира и стабильности на евразийском пространстве, противодействию самым разным вызовам и угрозам, формированию в Евразии новой сбалансированной архитектуры безопасности", - сказал Путин в ходе встречи с главами делегаций совета глав правительств государств-членов ШОС.
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС
