ШОС способствует стабильности на евразийском пространстве, заявил Путин
ШОС способствует стабильности на евразийском пространстве, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
ШОС способствует стабильности на евразийском пространстве, заявил Путин
Взаимодействие по линии ШОС не ограничивается экономикой, организация способствует миру и стабильности на евразийском пространстве, заявил президент России... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:49:00+03:00
2025-11-18T15:49:00+03:00
2025-11-18T15:49:00+03:00
в мире
россия
евразия
владимир путин
шос
россия
евразия
