Рейтинг@Mail.ru
Россия делает все для снабжения потребителей энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/putin-2055758149.html
Россия делает все для снабжения потребителей энергоресурсами, заявил Путин
Россия делает все для снабжения потребителей энергоресурсами, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
Россия делает все для снабжения потребителей энергоресурсами, заявил Путин
Россия делает все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне влиять на цепочки поставок, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:48:00+03:00
2025-11-18T15:48:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_83:0:3053:1671_1920x0_80_0_0_9463c59fbd377ded31d0d5244e1f47a1.jpg
https://ria.ru/20251029/rossija-2051400702.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, шос
В мире, Россия, Владимир Путин, ШОС
Россия делает все для снабжения потребителей энергоресурсами, заявил Путин

Путин: Россия делает все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия делает все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне влиять на цепочки поставок, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок", - сказал Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО РусГидро Виктор Хмарин во время встречи. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Поставки энергоресурсов должны вестись бесперебойно, заявил Мишустин
29 октября, 10:36
 
В миреРоссияВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала