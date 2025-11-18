https://ria.ru/20251118/putin-2055757925.html
Путин назвал общую цель членов ШОС
Путин назвал общую цель членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у членов ШОС общая цель - повысить роль объединения как одного из самых влиятельных в мире. РИА Новости, 18.11.2025
Путин: общей целью стран ШОС является повышение роли объединения в мире