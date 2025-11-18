Рейтинг@Mail.ru
15:44 18.11.2025
Путин оценил усилия правительств стран ШОС по развитию сотрудничества
Путин оценил усилия правительств стран ШОС по развитию сотрудничества
владимир путин, россия, шос, в мире
Владимир Путин, Россия, ШОС, В мире
Путин оценил усилия правительств стран ШОС по развитию сотрудничества

Путин: усилия правительств стран ШОС по развитию сотрудничества дают результаты

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Слаженные усилия правительств стран ШОС по развитию экономического взаимодействия дают результаты, заявил президент России Владимир Путин.
"В фокусе приоритетного внимания правительств традиционно находятся вопросы экономического взаимодействия, развития и диверсификации торговли и инвестиций. И слаженные усилия на этих направлениях дают реальный результат", - сказал Путин в ходе встречи с главами делегаций совета глав правительств государств - стран ШОС.
Путин рассказал об общей цели стран, входящих в ШОС
Владимир ПутинРоссияШОСВ мире
 
 
