Путин оценил усилия правительств стран ШОС по развитию сотрудничества
Слаженные усилия правительств стран ШОС по развитию экономического взаимодействия дают результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
