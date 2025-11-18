https://ria.ru/20251118/putin-2055754485.html
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
россия
владимир путин
шос
россия
2025
россия, владимир путин, шос
Россия, Владимир Путин, ШОС
