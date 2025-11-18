Рейтинг@Mail.ru
Ледоколы "Сибирь" и "Урал" успешно несут вахту в Арктике, заявил Путин
18.11.2025
15:23 18.11.2025
Ледоколы "Сибирь" и "Урал" успешно несут вахту в Арктике, заявил Путин
Атомные ледоколы "Арктика", "Сибирь", "Урал", "Якутия" успешно несут вахту в арктических водах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
россия, владимир путин, арктика
Россия, Владимир Путин, Арктика
Ледоколы "Сибирь" и "Урал" успешно несут вахту в Арктике, заявил Путин

Путин: ледоколы "Сибирь", "Урал" и "Якутия" успешно несут вахту в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Атомные ледоколы "Арктика", "Сибирь", "Урал", "Якутия" успешно несут вахту в арктических водах, заявил президент России Владимир Путин.
"Первые четыре ледокола - головной ледокол "Арктика" и три серийных судна: "Сибирь", "Урал", "Якутия" - уже успешно несут вахту в арктических водах, обеспечивают проводку грузов по трассам Северного морского пути", - сказал Путин.
Путин: Уверен, что новый ледокол Сталинград будет достойно носить это гордое имя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
РоссияВладимир ПутинАрктика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
