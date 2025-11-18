Путин поблагодарил ветерана за участие в закладке атомного ледокола

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ветерана Сталинградской битвы за участие в церемонии закладки нового атомного ледокола.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и участник обороны Сталинграда Павел Винокуров во время церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в Санкт-Петербурге
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и участник обороны Сталинграда Павел Винокуров во время церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в Санкт-Петербурге
"Хочу еще раз поблагодарить ветерана Великой Отечественной войны, участника этого сражения Винокурова Павла Петровича за его участие в нашем сегодняшнем мероприятии, в сегодняшней церемонии", - сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
Президент России отметил, что фронтовики не только защищали родину, но и сделали все для ее возрождения в послевоенные годы.