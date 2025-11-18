Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил ветерана за участие в закладке атомного ледокола - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 18.11.2025 (обновлено: 16:03 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/putin-2055747591.html
Путин поблагодарил ветерана за участие в закладке атомного ледокола
Путин поблагодарил ветерана за участие в закладке атомного ледокола - РИА Новости, 18.11.2025
Путин поблагодарил ветерана за участие в закладке атомного ледокола
Президент России Владимир Путин поблагодарил ветерана Сталинградской битвы за участие в церемонии закладки нового атомного ледокола. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:23:00+03:00
2025-11-18T16:03:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055752542_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_2d8cfadd95e39cac6ec71e1e297ac218.jpg
https://ria.ru/20251118/bocharov-2055741872.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055752542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2879f29d235a17580a69f970bbb5373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поблагодарил ветерана за участие в закладке атомного ледокола

Путин поблагодарил ветерана Сталинградской битвы за участие в закладке ледокола

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград"
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки атомного ледокола Сталинград - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ветерана Сталинградской битвы за участие в церемонии закладки нового атомного ледокола.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и участник обороны Сталинграда Павел Винокуров во время церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в Санкт-Петербурге
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и участник обороны Сталинграда Павел Винокуров во время церемонии закладки атомного ледокола Сталинград в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и участник обороны Сталинграда Павел Винокуров во время церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в Санкт-Петербурге
"Хочу еще раз поблагодарить ветерана Великой Отечественной войны, участника этого сражения Винокурова Павла Петровича за его участие в нашем сегодняшнем мероприятии, в сегодняшней церемонии", - сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
Президент России отметил, что фронтовики не только защищали родину, но и сделали все для ее возрождения в послевоенные годы.
Закладка атомного ледокола Сталинград в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Бочаров поблагодарил Путина за присвоение ледоколу имени "Сталинград"
Вчера, 15:06
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала