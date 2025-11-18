Рейтинг@Mail.ru
Поколение победителей всегда в строю, заявил Путин
15:13 18.11.2025
Поколение победителей всегда в строю, заявил Путин
Поколение победителей всегда в строю, заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции. РИА Новости, 18.11.2025
Поколение победителей всегда в строю, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград". 18 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград". 18 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Поколение победителей всегда в строю, заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
"Это говорит только о том, что поколение победителей всегда в строю", - отметил Путин, говоря об участии ветерана сталинградской битвы в церемонии закладки ледокола "Сталинград".
