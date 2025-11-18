Поколение победителей всегда в строю, заявил Путин

https://ria.ru/20251118/putin-2055744579.html
Поколение победителей всегда в строю, заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции. РИА Новости, 18.11.2025
